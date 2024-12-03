Яндекс Музыка подвела итоги 2024 года: «Комната культуры», Macan и Mona

Номинацию Трек года за наибольшее количество прослушиваний в этом году забрал хит «Поезда» авторского рок-коллектива Жени Трофимова «Комната культуры». Награду барнаульским музыкантам вручил музыкальный директор YAM Session и автор проекта LAB Антон Беляев. За короткий период «Комната культуры» прошла путь от взлета в Моей волне и участия в проекте Искра до успеха в Чарте и статуса самой прослушиваемой группы лета в Яндекс Музыке. В результате в этом году коллектив получил наибольшее количество прослушиваний новых треков среди премиальной аудитории в 24 млн подписчиков Яндекс Плюса и стал Группой года, забрав вторую награду за вечер из рук Яны Чуриковой.

Артистом года оказался один из самых популярных рэп-исполнителей страны Macan, лидирующий по количеству премиальных стримов, приходящихся на новые песни. Треки с его альбома «I AM» набрали больше всего прослушиваний в этом году и уверенно завоевали Чарт Яндекс Музыки, что помогло релизу забрать номинацию Альбом года. Награды за победу в двух номинациях артисту вручил рэпер и музыкальный блогер Фломастер.



Mona

Самой прослушиваемой артисткой за год по количеству премиальных стримов новых треков стала певица Mona. Сейчас ее аудитория превышает 7 млн слушателей в месяц только в Яндекс Музыке. С победой в номинации Артистка года Mona поздравил поп-звезда Ваня Дмитриенко.

Фрешменом года стала перспективная певица Bearwolf, набравшая популярность благодаря видео в соцсетях. В мае этого года артистка выпустила трек «Godzilla», который стал символом внутренней силы. За короткий срок Bearwolf взлетела в Моей волне, попала на билборды в качестве главной героини проекта Искра и поднялась в топ Чарта Яндекс Музыки. На сцене YAM Session награду девушке вручил актер «Этерны» Алексей Лукин.

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Самой же яркой Искрой года стал казахстанский артист Wallem, одновременно показавший и лучший Взлет в Моей волне. Всего за месяц после попадания в систему персональных рекомендаций его аудитория выросла с 28 тыс. слушателей в месяц до 5 млн, после чего на пике достигала 5,7 млн ежемесячных слушателей. Среди всех новых релизов 2024 года трек Wallem — «Харизма» пользователи Яндекс Музыки слушали в Моей волне больше всего. Награды за победу в двух номинациях артисту вручили король эстрады Филипп Киркоров и актер «Кибердеревни» Сергей Чихачев.

Королем Суперлонча — плейлиста самых прослушиваемых новинок за уикенд — стал Bushido Zho с треком «далеко (большой бушизм)» в жанре бразильский фонк. Релиз набрал больше всего прослушиваний за первый уикенд и возглавил Суперлонч Яндекс Музыки, мгновенно став хитом. Награду рэперу вручил музыкальный журналист Коля Редькин. А Покорителями Чарта в этом году оказались артисты Jakone и Kiliana, чей трек «Асфальт» продержался на первой позиции в топе суммарно 80 дней.

Победа в номинации Выбор редакции досталась инди-поп-артистке Элли на маковом поле за альбом «сад твоего имени». Релиз продемонстрировал терапевтическую силу искусства и покорил редакцию Яндекс Музыки, а также сердца слушателей сервиса светлыми и вдохновляющими текстами. С победой в номинации артистку поздравила Надежда Рыбкина, главный редактор Яндекс Музыки.

Посмотреть победителей главных номинаций, познакомиться с топ-100 треков по жанрам, главными релизами и альбомами года по версии редакции можно в приложениях Яндекс Музыки в специальном разделе «Итоги года» (в браузере итоги года почему-то недоступны). Подписчики Плюса также могут узнать свою персональную статистику за год в Яндекс Музыке и посмотреть результаты любимых исполнителей в их карточке артиста.