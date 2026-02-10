Прослушивания ИИ-треков выросли на 135%

Об этом говорится в исследовании сервиса "Кион музыка".

«Одним из трендов музыкальной индустрии последнего времени стал рост числа AI-артистов. "Кион музыка" решила оценить динамику развития этого сегмента. За последние три месяца (01.11.2025 г. - 31.01.2026 г.) зафиксировано увеличение количества прослушиваний треков, сгенерированных при помощи искусственного интеллекта, на 135% (относительно 01.08. - 31.10.2025 г.). Рок - самый быстрорастущий жанр по представленности синглов в чартах, также в исследуемый период произошло расширение диапазона музыкальных направлений в топах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первое место по числу прослушиваний за период с 1 декабря по 31 января занял хит "Ворона" от Кэнни и МС Дымка, за ним хип-хоп-трек "Советский Союз", выпущенный от имени артиста Керсари, а на третьем и четвертом месте - ИИ-певица Alena с "Ярмаркой судеб" и "Расскажи, Снегурочка" от Sasha Komovich. Замыкают топ-5 "На мурмулях" группы "Это радио".

В список также вошли работа Jeny Vesna "Внутренний голос", треки "Каприз", "Дайте в руки мне баян" и "Деревенский драйв" от digital-артистки Алена.exe, а также ZXKAI с синглом No Batidao.

«AI-треки все чаще попадают в чарты. Это связано и с увеличением их количества в целом, и с незамысловатостью исполнения, которое нередко заигрывает с народными мотивами, облегчающими восприятие песен. Несмотря на очевидный тренд, мы по-прежнему делаем фокус на поддержку реальных музыкантов, чей талант привлекает и создает вокруг себя сплоченное комьюнити ценителей их творчества», - приводятся слова директора сервиса Даниила Крючкова.

Также в исследовании отмечается, что чаще всего переслушивают AI-музыку женщины (по соотношению числа пользователей к проигранным песням). Что касается возраста, самый большой спрос на подобную музыку у пользователей младше 18 лет (40%). Следом идут категории 18-24 (30%), 25-34 (28%) и 35-44 года (24%). Аудитория от 45 до 54 года - 19%, а слушатели старше 55 лет оказались в конце списка с показателем 18%.