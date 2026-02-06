Из Twisted Sister уходит Ди Снайдер, тур отменен

Группа Twisted Sister была вынуждена отменить запланированный на 50-летие гастрольный тур в честь своего возвращения на сцену после того, как Ди Снайдер решил покинуть группу по состоянию здоровья.



Twisted Sister

В сентябре прошлого года группа объявила о планах отправиться в мировое турне.

«Если вам посчастливилось быть в группе, которую люди хотят видеть спустя пятьдесят лет (!), как можно не откликнуться на этот зов? — сказал тогда Ди Снайдер. - В 2026 году Twisted Fucking Sister выступят на сценах по всему миру, потому что мы все еще хотим зажигать!»

К сожалению, Снайдер теперь понял, что для него это не вариант.

В заявлении, подготовленном от имени певца, говорится:

«Многолетние легендарно-агрессивные выступления сказались на теле и душе Ди Снайдера. До сих пор публика не знала, что Снайдер (70 лет) страдает от дегенеративного артрита и за эти годы перенес несколько операций, чтобы продолжать выступать, и теперь может исполнять лишь несколько песен за раз, испытывая боль. Вдобавок ко всему, Ди недавно обнаружил, что та интенсивность, которой он посвятил свою жизнь, сказалась и на его сердце. Он больше не может раздвигать границы рок-н-ролльной ярости, как делал это десятилетиями».

«Я не знаю другого способа зажигать, — говорит Снайдер. - Идея сбавить обороты для меня неприемлема. Я лучше уйду, чем стану тенью самого себя. Как сказал бессмертный Грязный Гарри: „Мужчина должен знать свои ограничения“. К сожалению, Ди Снайдер теперь знает свои».

В отдельном заявлении, опубликованном гитаристами Джеем Джеем Френчем и Эдди Охедой, говорится:

«В связи с внезапной и неожиданной отставкой вокалиста Twisted Sister Ди Снайдера, вызванной рядом проблем со здоровьем, группа была вынуждена отменить все запланированные концерты, начиная с 25 апреля в Сан-Паулу, Бразилия, и на протяжении всего лета. Дальнейшая судьба группы Twisted Sister определится в ближайшие несколько недель. Следите за обновлениями».

Последний раз группа выступала вместе в 2023 году, исполнив три песни во время церемонии включения в Зал славы метала.