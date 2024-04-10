Twisted Sister воссоединятся при «денежной мотивации»

«Так как все группы уходят в отставку и умирают, предложения для несогласных становятся все крупнее и крупнее», — рассказал музыкант в подкасте «Hook Rocks!».



Twisted Sister в прямом эфире в программе FOX & Friends All American Concert Series, 2 сентября 2016 года

О воссоединении Снайдер высказался так: «Оно уже здесь? Нет. Оно приближается? Ага». По словам артиста, когда обещанный гонорар за выступление будет достаточно большим, концерт случится. Он заметил, что при этом все участники команды — хорошие друзья и просто ждут достаточной денежной мотивации.

Twisted Sister распались в 2016-м и после играли вместе только раз — на церемонии введения в Зал славы метала в 2023-м. В том же году Ди сообщил, что перестал записывать сольные альбомы.