Питер Гэбриел прочищает людям мозги в «Put the Bucket Down»

«Put the Bucket Down» войдет в его новый альбом «O/I», релиз которого состоится в конце 2026 года.

В декабре 2023-го у Гэбриела вышла пластинка «I/O», составленная из 12 песен, представленные в разные дни полнолуния года. По такому же принципу будет выпущен и «O/I» – даже по названию видно, что это сиквел «I/O». Первым синглом стала песня «Been Undone», выпущенная 3 января, в первое полнолуние года. «Put the Bucket Down» увидела свет 1 февраля, во второе полнолуние 2026-го – по московскому времени оно «состоялось» в час ночи 2 февраля. Следующее полнолуние – 3 марта, тогда и выйдет следующая песня Питера Гэбриела. То есть новые треки будут появляться примерно раз в месяц.



Peter Gabriel

Название песни переводится как «Опусти ведро». По мнению Гэбриела, «ведро» – это весь мусор, который постоянно крутится у людей в голове. Поэтому, чтобы найти путь вперед, нужно убрать ведро. А сейчас музыкант готовит особенный проект.

«Сейчас я работаю над сайд-проектом – шоу, где в центре повествования находится мозг. И в нем будут песни – некоторые с альбома "I/O", некоторые с "O/I". Это одна из тех песен. В повествовании есть момент, когда мы можем одновременно читать и записывать мысли. А поющий человек не уверен, есть ли у него свои собственные мысли. Находится ли он в своем собственном сознании или в чужом?».

Гэбриел сам выступил автором и продюсером «Put the Bucket Down», а также исполнил клавишные партии. В создании песни также принимали участие оркестровые музыканты: в нем можно услышать скрипку, альт, виолончель и флейту.