Дельфин медитирует в «Снова»

Композиция «Снова» вошла в инструментальный альбом Дельфина «Хлопок и Нейтрино».

В видео артист медитирует, занимается йогой и читает книгу, пока девушка рядом с ним играет на синтезаторе в наушниках.

Пока у альбома нет истории, — комментирует Дельфин. — Вернее, она только началась. И вы, слушатели, как раз те люди, от которых зависит ее развитие. Но какой бы она ни была — спасибо. За уделенное внимание и время. Я именно сейчас, в этот момент, подумал о том, почему вообще могла появиться эта запись. Я делал ее не специально. Это, в общем, импровизация. Игра. Но я же это сделал? Записал. Выпускаю… Возможно, я транслирую запрос на "Отдых". Глобальный отдых. Очевидно, что мы все устали».