Дельфин в «Кто твой друг» уверен, что мы знаем всё ни о чем

Песня стала отражением сложных чувств по отношению к человеку, который когда-то значил слишком много.

Мы не слышим друг друга и кричим, чтобы заглушить чужие стоны. Мы видим всё насквозь, не замечая ничего. Мы знаем всё ни о чем. Мы предпочитаем свободе страх, а уверенности – надежду. Мы любим, чтобы предавать».