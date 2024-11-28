Дельфин в «Кто твой друг» уверен, что мы знаем всё ни о чем

Песня стала отражением сложных чувств по отношению к человеку, который когда-то значил слишком много.
«Как много мы обещаем и как мало делаем. Как мы слабы и как сильны обстоятельства. Как велики наши желания и как ничтожны возможности.
Мы не слышим друг друга и кричим, чтобы заглушить чужие стоны. Мы видим всё насквозь, не замечая ничего. Мы знаем всё ни о чем. Мы предпочитаем свободе страх, а уверенности – надежду. Мы любим, чтобы предавать».
Режиссёром клипа стал Иван Соснин, а главные роли исполнили Сергей Гилёв («Кентавр», «Фишер»), Анна Слю («The Телки», «Выжившие») и Саша Бабаскина («Лихие», «Танцуй, Селедка»).
«В клипе хотелось запечатлеть последние минуты прощания с отцом, который уходит из дома. Возможно, навсегда, — рассказал Соснин. — Общее состояние, в котором находится каждый из членов семьи. Здесь дочь становится заложницей обстоятельств и буквально зависает в невесомости между родителями».
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