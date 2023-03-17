Дельфин посвятил альбом Хемингуэю

В релиз, ставший 12-м студийным альбомом в дискографии музыканта, вошло 9 треков. Название альбома «Прощай оружие» Андрей Лысиков позаимствовал у вышедшего в 1929 году романа американского писателя, лауреата Нобелевской премии Эрнеста Хемингуэя. Книга рассказывает о любви на фоне Первой Мировой войны.
«Единственное, за что необходимо бороться, — это любовь. Не за любовь к себе, но за возможность любить самому. Бороться изо всех сил, чтобы отдать всё то, что имеешь, не требуя ничего взамен. Воспринимая ответное чувство как благодать, но не данность. Радуясь той самой искре, что вспыхнула и пылает внутри тебя. Не стоит бредить любовью по отношению ко всему человечеству, призывая при этом беспомощность красоты религий. В этом идеальном мире человечество лишь угроза, но не помощь. Жизнь каждого — значима. Жизнь человечества — бессмысленна», - считает Дельфин.
Обложка стала фотография 50-х авторства британского фотографа Грейса Робертсона. Этот снимок, по мнению Андрея Лысикова, максимально точно иллюстрирует настроение новой записи.
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