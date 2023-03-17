Дельфин посвятил альбом Хемингуэю

На торги были выставлены комплекты пластинок Дельфина: классический винил и рентгенофонограмма. Это так называемый «рок на костях» или «рок на легких»: пластинки записаны на рентгеновских снимках, которые по своим свойствам похожи на винил. Снимок грудной клетки подразумевает орган, который поражается коронавирусом. Запись проводилась на самодельном рекордере, собранном в 50-х.