Игорь Николаев представил «Небо с голубыми глазами»

В день официальной премьеры песни «Небо с голубыми глазами», которую исполнила Вероника Николаева, композитор с дочкой пришли в шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио, чтобы лично представить релиз.



Дочь Николаева идет по его стопам

Эта композиция родилась совершенно спонтанно – из детской импровизации, признался Игорь Николаев. Его дочь Вероника сочинила мелодию и слова припева, взлетая на качелях, а отец просто помог завершить песню, дописав куплеты.

«Она на самом деле придумала основную идею, мелодию, у меня сохранилось это видео, она качается на качелях и поет: “Обними меня, небо с голубыми глазами, обними меня, детство, своими руками!”. Она спела и мелодию, и слова припева сразу», – рассказал композитор.



Игорь Николаев

Профессиональную запись песни организовали в студии Академии Игоря Крутого. 3 февраля «Небо с голубыми глазами» выпустил лейбл ГПМ Радио «Ура! Музыка». И это не первая композиция, созданная Игорем Николаевым для Вероники. В прошлом году уже состоялся релиз трека «Золотистый ретривер».

«Ника молодец, она занимается все время», – отметил композитор трудолюбие дочки.



Вероника Николаева

У самого Игоря Николаева волшебных качелей в детстве не было, но была скрипка, которую он выбросил однажды – с досады, что плохо получалось.

«Но потом, когда родители купили фортепиано, я стремился играть. И занимался сам. Меня никто не заставлял, как некоторых, не тянул к роялю. Я сам стремился, честно говоря», – заявил маэстро.