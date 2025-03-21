Игорь Николаев написал дебютную песню для своей дочери

«Золотистый ретривер» – дебютный сингл дочери известного певца и композитора Игоря Николаева – обещает стать ярким событием в мире детской музыки.

Несмотря на юный возраст, Вероника уже проявляет себя как творческая личность. Она увлекается рисованием и игрой на музыкальных инструментах, а теперь дебютирует как исполнительница. Новый сингл – это не только музыкальная история, но и трогательный рассказ о дружбе, любви и верности.

Автором текста и музыки песни стал сам Игорь Николаев, который вдохновился реальной историей собственной семьи. В августе 2024 года народный артист сообщил в своем блоге о появлении нового домашнего питомца – золотистого ретривера по кличке Герда. Щенок стал настоящим другом для Вероники и вдохновил мэтра на создание этой светлой и доброй композиции.

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Игорь Николаев с дочкой Вероникой

«Да, это первая сольная песня Вероники. На ее создание меня вдохновило появление в семье щенка золотистого ретривера, о котором она давно мечтала. Они так сильно привязались друг к дружке, – прокомментировал выход дебютного сингла дочери Игорь Николаев. – Вероника поет с раннего детства и в особых советах не нуждалась, так как песня была уже впета и записана в студии практически с одного дубля».

Релиз вышел на музыкальном лейбле Детского радио «Ура! Музыка».