Владимир Путин поздравил Игоря Николаева с 65-летием

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Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием композитора, певца, народного артиста России Игоря Николаева, отметив значимость его песен для отечественного искусства.

«Ваши замечательные, нестареющие с годами песни обогатили отечественное эстрадное искусство удивительно теплыми, яркими красками», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Игорь Николаев
Игорь Николаев

Путин добавил, что Николаева знают как талантливого композитора, поэта и исполнителя, обаятельного и очень позитивного человека.

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«Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и новых успехов», - заключил президент РФ.

Игорь Николаев является автором таких песен, как "Желтые тюльпаны", "Котенок", "Маленькая страна", записал альбомы "Королевство Кривых Зеркал", "Мисс Разлука", "Миллион красивых женщин" и др.

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