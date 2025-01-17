Владимир Путин поздравил Игоря Николаева с 65-летием

«Ваши замечательные, нестареющие с годами песни обогатили отечественное эстрадное искусство удивительно теплыми, яркими красками», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин добавил, что Николаева знают как талантливого композитора, поэта и исполнителя, обаятельного и очень позитивного человека.
«Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и новых успехов», - заключил президент РФ.
Игорь Николаев является автором таких песен, как "Желтые тюльпаны", "Котенок", "Маленькая страна", записал альбомы "Королевство Кривых Зеркал", "Мисс Разлука", "Миллион красивых женщин" и др.
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