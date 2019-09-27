В сеть выложили неизвестное видео Аллы Пугачевой

"Никогда прежде не видел эту съемку! Очень трогательно!", — написал Николаев.

В небольшой ролик вошли кадры из студии и прогулки певицы по городу.

"Самая классная песня", "Очень красивая", "Это было в Томске", "До сих пор помню восторг от премьеры этой песни", — комментировали пользователи в инстаграме.



Алла Пугачева

Примадонна начала исполнять песню "Прости, поверь" с сентября 1985 года в концертной программе "Алла Пугачева представляет...", в которой она выступал совместно со шведским трио Herreys.

Затем композиция стала звучать и на других выступлениях артистки и вошла в восьмой студийный альбом "Счастья в личной жизни" (1986 год).