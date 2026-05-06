Билли Айлиш не хочет пластических операций из-за детей

В эфире подкаста «Good Hang» Айлиш объяснила, что сейчас воспринимает себя совершенно иначе, чем в подростковом возрасте, когда ей казалось, что она уже полностью сформировалась как личность.

«Я никогда не думала, что перестану быть подростком, — призналась певица. — Помню, в 17 лет я думала: "Вот я такая, какой буду всегда". Но это, конечно, не так».



По словам артистки, она рада переменам и совершенно не собирается их останавливать с помощью пластических операций.

«Я так рада тому, что буду стареть, и тому, как будут меняться мое лицо и тело, и я не хочу ничего в них менять, — сказала Билли. — Я хочу, чтобы мои дети смотрели на меня и видели в моем лице свое, а не что-то искаженное».

Желание стать мамой певица выражала и раньше. Несколько лет назад Айлиш призналась, что скорее умрет, чем откажется от детей: «Они мне нужны». Вместе с тем знаменитость добавила, что сама идея материнства ее тревожит:

«Чем старше я становлюсь и чем больше всего переживаю, тем больше думаю: что я буду делать, когда мой ребенок решит, что что-то — это правильно, а я буду знать, что нет? И он меня не послушает».

Билли Айлиш также отметила, что к сегодняшнему моменту она наконец чувствует себя цельным человеком.

«Сейчас я ощущаю себя иначе — как будто я привлекательна», — поделилась артистка.