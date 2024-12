Билли Айлиш спела с братом в культовом шоу «Tiny Desk»

В настоящее время Билли Айлиш гастролирует по аренам и стадионам, но она также находит время для выступлений на небольших площадках — можно сказать, крошечных.

Появление 22-летней суперзвезды в веб-сериале NPR Tiny Desk транслировалось на YouTube, показывая Айлиш, ее брата и продюсера Финнеаса и нескольких участников группы, втиснутых в культовое офисное пространство шоу, чтобы исполнить четыре песни. Она начала с двух любимых песен из своего последнего альбома Hit Me Hard and Soft: «The Greatest» и «L'Amour de Ma Vie», обе из которых она исполнила более мягкой вокальной подачей, чтобы соответствовать интимности комнаты.

«Это меня нервирует, — сказала она толпе, собравшейся в офисе NPR в Вашингтоне, округ Колумбия, во время паузы. - Это так круто. Я всю жизнь хотела это сделать, поэтому я немного дрожу».

Двукратная обладательница премии «Оскар» затем удивила поклонников, вспомнив одну из своих старых глубоких песен, тихо напевая «I Love You» из своего дебютного альбома «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», возглавившего чарт Billboard 200, под мягкую акустическую гитару Финнеаса.

«Это одна из наших любимых песен, которые мы когда-либо писали, — сказала она, представляя трек. - Это был первый раз, когда я влюбилась, и это было очень страшно. Забавно, что этот страх никогда не проходит — этот страх падения».



Айлиш завершила шоу своим синглом «Birds of a Feather», который три недели возглавлял чарт Billboard Global 200 и недавно получил три номинации на премию «Грэмми» 2025 года в категориях «Лучшее сольное поп -исполнение», «Песня и запись года».

Выступление состоялось, когда Айлиш готовится завершить североамериканскую часть своего тура Hit Me Hard and Soft: The Tour, который стартовал в конце сентября. После перерыва 21 декабря после пяти ночей в Kia Forum в Лос-Анджелесе певица отправится на серию концертов в Европе и Австралии в феврале.