Денис Клявер: Хотел взять шляпу, да побольше!

Вместе с Денисом Клявером пела вся станция «Деловой центр», где работает открытая студия. Артист разговаривал со зрителями, шутил, искрил эмоциями.
«Я хотел взять шляпу, да побольше, – признался он ведущим шоу «Мурзилки Live». – Ну тут уже какая шляпа? Ни за какие деньги не купишь такое внимание. И вообще возможность оказаться под землей на самой крутой радиостанции, чтобы поздравить самое крутое метро в мире с 90-летием».
Во время участия в реалити-шоу «Сокровища императора» Денис вместе с певицей Сашей Савельевой побывал в китайском метро.
«Оно, конечно, симпатичное, но в сравнении с российским просто отдыхает», – заявил Клявер.
И дело не только в красоте и удобстве, но и в уникальных проектах для пассажиров. В какой еще подземке услышишь живые голоса любимых артистов? Концерты звезд проходят в рамках шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Мультиформатная студия, откуда вещают сейчас все восемь радиостанций ГПМ Радио, работает по 1 июня на пересадочном узле станции «Деловой центр».
Выступление в метро Денис Клявер открыл песнями «Не такая, как все», «Любовь с первого взгляда».«Да, все про любовь – у нас же весна! Прекрасные девчонки, эти песни посвящаются, конечно же, вам, от всех ваших мужчин», – сказал артист.
Исполнил он и особенную, важную для себя песню «Друзья родителей – мои друзья».«Эта история оказалась близка не только мне, но и миллионам людей, – заметил Клявер. – И метро – как раз то место, где можно встретить друзей, порой даже тех, кого не видел очень давно».
Прозвучали также хит всех школьных выпускных «Когда ты станешь большим» и «Половинка» – ремикс песни группы «Танцы минус».«Давайте поаплодируем замечательному автору песни Вячеславу Петкуну и DJ Dimixer, который сделал ремикс, чтобы я уже спел», – обратился Клявер к зрителям.
Особый сюрприз певец приберег для финала. В открытой студии «Авторадио» появилась Саша Савельева, напарница Клявера по приключениям в Китае.«Это был потрясающий опыт, – рассказала Саша. – На самом деле, мы приехали туда повеселиться, и мы повеселились».
Правда, было не очень весело, когда партнеры вылетели из шоу.«Просто перевеселились немножко, – пошутил Денис, – а так, по-моему, мы крутые ребята. Самое главное, что после китайских веселых стартов появилась песня. Она родилась благодаря тому, что мы получили этот замечательный опыт. Песня посвящена всем, кому нужна поддержка, свой человек рядом».
Песню «Твой человек» Денис и Саша впервые спели вживую в открытой студии в московском метро.
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