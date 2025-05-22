Денис Клявер: Хотел взять шляпу, да побольше!

И дело не только в красоте и удобстве, но и в уникальных проектах для пассажиров. В какой еще подземке услышишь живые голоса любимых артистов? Концерты звезд проходят в рамках шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Мультиформатная студия, откуда вещают сейчас все восемь радиостанций ГПМ Радио, работает по 1 июня на пересадочном узле станции «Деловой центр».

Выступление в метро Денис Клявер открыл песнями «Не такая, как все», «Любовь с первого взгляда».

«Да, все про любовь – у нас же весна! Прекрасные девчонки, эти песни посвящаются, конечно же, вам, от всех ваших мужчин», – сказал артист.

Исполнил он и особенную, важную для себя песню «Друзья родителей – мои друзья».

«Эта история оказалась близка не только мне, но и миллионам людей, – заметил Клявер. – И метро – как раз то место, где можно встретить друзей, порой даже тех, кого не видел очень давно».

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Денис Клявер исполнил важную для себя песню

Прозвучали также хит всех школьных выпускных «Когда ты станешь большим» и «Половинка» – ремикс песни группы «Танцы минус».

«Давайте поаплодируем замечательному автору песни Вячеславу Петкуну и DJ Dimixer, который сделал ремикс, чтобы я уже спел», – обратился Клявер к зрителям.

Особый сюрприз певец приберег для финала. В открытой студии «Авторадио» появилась Саша Савельева, напарница Клявера по приключениям в Китае.

«Это был потрясающий опыт, – рассказала Саша. – На самом деле, мы приехали туда повеселиться, и мы повеселились».



Вместе с Сашей Савельевой певец представил новую песню

Правда, было не очень весело, когда партнеры вылетели из шоу.

«Просто перевеселились немножко, – пошутил Денис, – а так, по-моему, мы крутые ребята. Самое главное, что после китайских веселых стартов появилась песня. Она родилась благодаря тому, что мы получили этот замечательный опыт. Песня посвящена всем, кому нужна поддержка, свой человек рядом».

Песню «Твой человек» Денис и Саша впервые спели вживую в открытой студии в московском метро.