Денис Клявер спел в центре Москвы песню о самых близких

Денис Клявер исполнил свои хиты в гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», которое в эти дни выходит в эфир из Открытой мультиформатной студии ГПМ Радио на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в парке «Музеон».

«Не такая, как все», «Хочу спасибо тебе сказать», «Любовь с первого взгляда!», «Давай спасем этот мир» – любимые песни собрали у панорамных окон Открытой студии толпу зрителей. Прямая трансляция шла в радиоэфире и в Сети.



Артист пел и говорил со зрителями

«Погода фантастическая – август превратился в июль. Жаль, что лето уходит, но есть ощущение, что и первый месяц осени будет летним», – говорил артист со зрителями.

Лето у музыканта выдалось потрясающее. Он с семьей живет за городом, удалось и позагорать, и попутешествовать, и поработать.

«Хотите, открою тайну? Я не кокетничаю – я не устаю, честно. Потому что то, чем я занимаюсь – от души. Тем более когда есть такие замечательные слушатели, как сегодня, которые собрались и в «Музеоне», и у радиоприемников, и в интернете. Я безумно счастлив, что мы на одной волне», – заявил Денис Клявер.

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Прозвучал на концерте и знаменитый хит группы «Чай вдвоем» – «День рождения». Песне – двадцать лет, но она все так же актуальна.

«Прошла сквозь десятилетия, я вижу, какой отклик на нее у девчонок разных возрастов, даже у совсем маленьких, которые уже понимают трагизм припева: «Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания». Попадает прямо в сердечко», – рассказал музыкант.



Денис Клявер представил на радио новый трек

Залетает в сердца и новый трек Дениса Клявера «Берегите своих близких», который он впервые спел для публики именно в этот вечер. Люди у окон студии подхватили песню, подпевали даже дети. Трансляцию премьеры смотрела и мама артиста, что тоже добавило артисту эмоций.

«Спасибо, ребятки, за поддержку, так приятно, – обратился Денис Клявер к маленьким зрителям. – Детей не обманешь. Если ребенок улыбается и подпевает – это счастье».