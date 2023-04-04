Денис Клявер о мечте спеть с оркестром, воссоединении «Чай вдвоем» и кавере «Половинка»

«Оказаться в такой компании – это фантастика. Сейчас за кулисами меня спросили, присутствует ли трепет перед выходом на сцену. Вероятно, имелось в виду волнение… Так вот: трепет есть, волнения нет!»
В шоу «Авторадио. 30 лет. Классика» примут участие мэтры эстрады, лучшие рок-группы, суперзвезды популярной музыки и лидеры хит-парадов. Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Дима Билан и другие – 30 ярких звезд «Авторадио» исполнят свои главные хиты в сопровождении большого симфонического оркестра. Свой сюрприз готовит и Денис Клявер.
«Безусловно, в такой аранжировке все композиции будут звучать ярче и краше. Не скажу какая песня прозвучит в моем исполнении. Это большой-большой секрет. Но я всегда мечтал, чтобы она была исполнена именно так. Симфонический оркестр - отдельная планета, отдельная история. На мой взгляд, это высший уровень для музыканта».
Экс-солист «Чай вдвоем» также высказал свою точку зрения по поводу воссоединения группы и о том, насколько все готово к этому событию.
«Очень важно, чтобы в дуэте хотя бы у одного было ощущение, что все уже готово. Это вселяет оптимизм. И могу сказать с радостью, что разделяю настрой Стасика. Когда полгода назад мы опять встретились, то я напомнил: когда у нас все начиналось, два человека были как одно целое. Полностью заинтересованные, полностью впополаме, в хорошем смысле слова, и глаза горели. И если у нас обоих сейчас вновь такое состояние, значит все получится. И мы записали песню. Сейчас она сводится, и совсем скоро состоится релиз. Видимо, так уж суждено было случиться – прошло 10 лет у нас обоих состоялись сильные проекты – но захотелось еще и вернуть то, что было и продолжить».
Шоумен исполнил в эфире «Авторадио» несколько своих наиболее ярких композиций, в том числе - «Когда ты станешь большим», «Хочу спасибо тебе сказать», «Подари», «Не такая, как все», а также кавер на песню группы «Танцы минус» - «Половинка». Для исполнения последней артист пригласил в студию видеоблогера DJ DimixeR. Диджей рассказал, как родилась идея сделать из лиричного поп-рока динамичный танцевальный сингл. Оказывается Денис регулярно оставляет комментарии на его канале в YouTube и музыкант решил предложить ему песню за его лояльность. Известный хит переосмыслили, чтобы молодое поколение тоже танцевало под нее, - прокомментировал со своей стороны DimixeR.
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