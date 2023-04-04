Денис Клявер о мечте спеть с оркестром, воссоединении «Чай вдвоем» и кавере «Половинка»

Название новой работы Дениса точно отражает смысл стихов, передающих в полной мере душевные метания лирического героя.





Я чередую огни городов,



Где мало света, и нет адресов.



Я бросил жребий, седьмое небо — это любовь…





Музыкант доволен результатом и надеется, что публика по достоинству оценит его новый трек, работа над которым шла почти полгода.



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