Dabro представили эксклюзивную премьеру «Зима, зима» на «Юмор FM»

Главной музыкальной сенсацией вечера стала эксклюзивная премьера нового трека Dabro «Зима, зима», официальный релиз которого состоялся только на следующий день, 12 декабря. Группа впервые за свою историю исполнила песню в прямом эфире до официального выхода, подарив слушателям по-настоящему уникальный момент.

«Мы еще никогда не исполняли песню в эфире до релиза. Она появилась недавно и, нам кажется, идеально завершает год», – поделились братья Засидкевичи, представляя новую композицию в открытой студии «Юмор FM».



Братья Засидкевичи представили новую композицию на «Юмор FM»

Помимо премьеры, Dabro раскрыли свои масштабные планы на 2026 год – группа отправится в большой тур «Мой путь» по крупнейшим аренам России.

«У нас большие планы на 2026 год. Мы всегда стремились к масштабным концертам. Наших фанов стало настолько много, нам пора ехать в большой тур, который пройдет в самых крупных городах России», – анонсировали музыканты, отметив, что концерты 2025 года были яркими, но в следующем году будет еще круче.

Денис Клявер, открывая праздничный марафон на «Юмор FM», рассказал о том, что 2025 год стал для всей его семьи юбилейным и был отмечен большим сольным шоу. Артист поделился со слушателями своим главным творческим достижением – песней «Друзья родителей – мои друзья».

«Появилась очень важная песня, называется она "Друзья родителей – мои друзья". Это история, которая близка каждому. И я искренне счастлив, что запечатлел её в буквах и в нотах. И теперь она будет в каждой семье», – признался певец.



Группа «Город 312» также стала одним из хедлайнеров праздника

Стас Пьеха удивил продуктивностью – в 2025 году артист выпустил 8 треков в совершенно разных жанрах. Музыкант экспериментировал с роком («Злые вороны» и «Листья Пуэра» с бывшей вокалисткой «Коррозии металла» Сашей Совой), фолк-роком и поп-инди. Завершает год трек «Вместе» – теплая ламповая композиция для предновогоднего настроения.

«Очень много песен в этом году мы выпустили. И в разных жанрах. Из них прямо вот "Летали над землёй", допустим, вообще без каких-либо там клипов или вложений. Просто полюбилась людям, и они ее слушают, заказывают везде», – поделился Стас, пообещав в следующем году еще больше релизов.

Burito, в свою очередь, отметил особую роль радиостанции в поддержании позитивного настроения и пожелал слушателям не переключать «Юмор FM», назвав его «гаванью стабильности, постоянства и юмора» в штормовом мире. Все артисты исполнили свои хиты вживую, создав атмосферу настоящего новогоднего праздника.

Кульминацией музыкального марафона стало определение победителя игры «Миллион за улыбку». Новогодний миллион от веселого радио получил Владимир Бесов из Челябинска, который в прямом эфире повторил шутку Николая Фоменко: «В мире столько разных купюр, а вы не знаете, что мне подарить на Новый год». Солисты Dabro, с чьей помощью был выбран победитель, пообещали подарить новоиспеченному миллионеру билеты на свой концерт.