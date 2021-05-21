Dabro экранизировала историю «На часах ноль-ноль»

Клип, который по традиции сняли сами братья Засидкевичи, неожиданно разворачивает вроде бы очевидную песенную историю про празднование дня рождения с друзьями в эпичную элегию о том, как парня забирают в армию, он служит, а потом его встречают все те же друзья и даже та же девушка.

«Снимали сам клип в Казани, сами его сняли, сами сочинили сценарий, срежессировали, сами смонтировали, - рассказывает Михаил Засидкевич. - Приглашённым со стороны был только оператор. В этом клипе собрались все, кто снимался в предыдущих наших клипах. И все это произошло естественным путем. Все эти ребята в процессе встреч, съемок, репетиций, фан-тусовок, постепенно стали друзьями. И когда мы сочиняли историю для песни «На часах ноль-ноль», мы поняли, что это их история - компании друзей, поэтому мы и собрали их всех вместе».



Dabro

Съемки заняли всего два дня и в один из дней, 1 мая, друзья даже успели отметить день рождения одного из участников группы Dabro Михаила Засидкевича.