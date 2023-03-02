«Дороги заряжают эмоциями»: Группа Dabro отправляется в масштабный тур

В этом году музыкальному коллективу из двух братьев, выпустивших такие известные хиты, как «Услышит весь район» и «Юность», исполняется десять лет. Но ребята еще не готовы всерьез относиться к датам, заявили они в гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».



Dabro

«Мы меньше всего об этом думаем. Мы не привязываемся к этой дате, творим, готовим новенькое, масштабное, вне зависимости от повода. Хочется, чтобы было больше других поводов. Возраст не придает тебе крутости, ума и мудрости. Мы измеряем таланты и рост не годами», – говорят Иван и Михаил Засидкевичи.

Но повторить лучшие моменты юности все же очень хочется. Об этом новая песня братьев, которая так и называется – «Надо повторить». Под таким же названием стартует тур самой душевной отечественной группы. 2 марта Dabro поет свои хиты с live-бэндом в Санкт-Петербурге, 3 марта в Твери, дальше больше.

«Тур в этом году достаточно масштабный. Мы постепенно анонсируем города, чтобы не шокировать», – поделились братья с ведущими шоу.



Братья Засидкевичи уже 10 лет выступают вместе

Новая песня, по словам музыкантов, родилась на гастролях, между городами. Перед концертами обсуждали в гримерках проигрыш и припев, фиксировали какие-то моменты на видео, чтобы не забыть настроение и слова.

«Дома лучше пишется, анализируется, но в дороге приходят необычные мысли в необычных местах. Все это копится. Дороги заряжают эмоциями. Картинки новые появляются, которых раньше не видел, и проявляются музыкой, которую раньше не играл. Понимаешь это дома, когда вспоминаешь поездки уже отдохнувший немного и выспавшийся», – рассказали Михаил и Иван.

Ребята спели вживую новую песню «Надо повторить», а затем и всем полюбившийся хит «Давай запоем», зарядив хорошим настроением тех, кто пришел в Открытую студию «Авторадио» поддержать артистов, и всех, кто слушал эфир или смотрел видеотрансляцию в аккаунтах радиостанции. В жизни, творчестве и даже в музыкальной индустрии братья привыкли замечать только лучшее, отсюда и позитив в песнях, признались они.



В этом году Dabro отправляется в масштабный тур по стране

«Музыкальная жизнь насыщена съемками, эфирами, выступлениями, знакомством с разными творческими людьми – режиссерами, работниками, которые создают все на сцене. Это только заряжает позитивом. Возможно, в наш круг не попадают другие. Мне кажется, люди чувствуют, что с нами на какие-то темы не стоит говорить, что-то обсуждать. С нами часто прокатывает, что мы верим на слово. Если мы сказали, что что-то сделаем, то делаем. И это зеркально работает», – говорят музыканты.