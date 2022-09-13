Dabro: Мы всегда ответственно подходим к видеo!

Именно к этому событию была приурочена эксклюзивная премьера на «Саймон Шоу» в эфире «Радио Energy», где Иван и Михаил Засидкевичи специально воссоздали уникальную атмосферу, погрузится в которую можно было благодаря организованной видеотрансляции на официальной странице радиостанции в группе «ВКонтакте».

Братья-музыканты объяснили и причины такого щепетильного подхода к оформлению атмосферной live-версии ведущему утреннего шоу самой популярной молодёжной радиостанции - Саймону и его соведущей Александре Маслаковой.

«Мы всегда ответственно подходим к видео своих работ, сами режиссируем свои клипы, несколько дней назад у нас вышел клип и на эту песню. Сейчас появилась идея, нашли возможность, чтобы и здесь привнести свое настроение, дополнить песню своей красотой».



Dabro







«Песня «Мне не страшно» о том, как важно ощущать поддержку близкого человека на разных этапах жизненного пути. Группа Dabro для многих стала не только примером талантливых и самобытных музыкантов, но и родных братьев с крепкой связью и дружбой. Где всегда один поймёт и поддержит другого. Песня «Мне не страшно» пропитана этими чувствами и жизненным опытом. Каждое слово прожито и взвешено, ведь пройдено вместе немало», - говорится в аннотации к песне.



Dabro

Музыканты также поделились информацией, что их можно будет еще не раз услышать и увидеть вживую в разных уголках страны. Масштабный концертный тур «Давай запоем» уже стартовал и охватывает огромное количество городов. Слушателям «Радио Energy» музыканты рассказали, что двухчасовая сольная программа включает как уже популярные синглы, так и новые песни.

«У нас сейчас такой тур, столько городов, можно поехать с нами и посмотреть их красоты. Но если у вас не так много времени, то приходите 6 ноября на наш большой сольный концерт в Москве в «Известия Hall». Мы исполним и хиты, и новую песню. Мы со своей командой готовимся, и будем рады видеть каждого!»