«Цветы» Стаса Намина выступили в легендарном ливерпульском клубе

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил основатель «Цветов» музыкант и продюсер Стас Намин.

«Нас пригласил клуб, и для нас это большая честь. Только недавно тут выступал Пол Маккартни. Это небольшой клуб, но он считается культовым, и в нем мечтают сыграть многие исполнители», - рассказал Намин.

По случаю выступления группы мемориальная стена напротив клуба возле памятника Джону Леннону была украшена новой табличкой. Название российского коллектива на ней было переведено на английский язык - The Flowers.

Во время концерта «Цветы» исполнили свои хиты, а также несколько композиций The Beatles и Леннона - Let it Be, Sweet Little Sixteen, Come Together, Something, Give Peace a Chance.

«Клуб был битком набит», - сообщил Намин.

По его наблюдениям, примерно половину зрителей составляли британцы, а другую половину - русскоязычные посетители.

«Мы пели некоторые свои хиты на русском и на английском, и вся аудитория пела вместе с нами, - сказал музыкант. - Это был культовый концерт, так как на этой сцене The Beatles дали в свое время сотни концертов. А теперь здесь же играли и пели мы. Может быть, для кого-то это ничего не значит, а для нас это очень серьезная веха в истории группы», - признался Намин.

«Менеджмент клуба пригласил нас на фестиваль The Beatles в конце августа», - сообщил Стас Намин.