Лидер «Бахыт компота» Вадим Степанцов создал группу «Браво-3»

Не секрет, что Степанцов - автор множества текстов хитов группы «Браво», - «не самых плохих песен», как он выразился на презентации. И понятно, что на концертах «Бахыта» он нередко их сам и исполнял, да и на юбилейные концерты «Браво» его звали попеть. Но теперь отдельная история - новая группа с условным названием «Браво мне!» или «Браво-3» с тем, чтобы исполнять только эти песни.



Вадим Степанцов

«Браво 1 - для меня это всегда Евгений Львович Хавтан. Который с началом СВО объявил себя украинцем, наговорил на 40 бочек арестантов, и уехал в Израиль, а теперь живет в Калифорнии и там собрал Браво-1. Браво-2 - это состав с Робертом Ленцем, который успешно чешет по городам и весям России. Я, будучи автором не самых плохих песен группы Браво, глядел на эту суету, и особенно на плакаты «Король оранжевое лето Валерий Сюткин»… Ну, песни живут и ладно».

Впрочем, и группа эта не совсем новая. Раньше она называлась Buena Caminante Big Band:

«Она поднимает нарытые пласты, добытые «Бахыт компотом», и придает этим пластам некую испанскую грусть и латиноамериканскую разухабистость», - говорит Степанцов.

Во втором отделении что-то такое в латино действительно прозвучало. Но сначала было интересно послушать песни «Браво», тем более, что Степанцов заранее пообещал, что некоторые тексты изменит на первоначальные, да и аранжировки кое-где поменяет. Так оно и случилось.

Начали с главного козыря: «Король Оранжевое Лето». Аранжировка хавтановская, а вот оригинальный текст звучит так:

«Король Оранжевое Лето,

Золотоглазый хулиган,

Молотит солнцем как кастетом

По нашим буйным головам…»

Затем «Добрый вечер, Москва» с оригинальными строчками

«Хэй город-гей, сколько дырок и щелей,

Упырей в танце фонарей.

Шепчет листва: ара ара вай вай ва.

Это ты мой город Москва».

Жестко. Но справедливо. Мы же за этим и пришли! А вот «Замок из песка» и «Мне грустно и легко» - без изменений, кажется. Но нет! Вместо «Возможно, ты на островах, Где пальмы растут в золотых песках» Степанцов вторую строчку поет как «Где антиподы ходят на головах»! Так реально круче, согласен. Заодно на тему Степанцов поорал вокализ народной «Не для меня»… Ну и веселая «Король курорта», «потерявшаяся» при выходе альбома «Дорога в облака» (1994), и вышедшая лишь при его переиздании в 2016 году. Но вместо ажурной гитарной латино-вязи в духе Агутина «Браво-3» сыграл энергичный боевик с аккордеоном и «дудками» в лице трубы и тромбона.

Мгновенно узнаваемый низкий булькающий тембр Вадима Степанцова раскрашивает давно знакомые песни в яркие карнавальные краски с ощущением фантасмагории. Такого у стерильных Сюткина и у «Браво» не услышишь. Слышишь здесь и сейчас то, как сам автор это сочинил и слышит. Невероятно интересно. Как стеклышко протерли.

Что касается музыкантов, то у Степанцова очень крепкая ритм-секция, и особенно хорош бас-гитарист. Они держат на себе всю конструкцию, и труба с тромбоном становится приятным украшением.

Еще один хит «Жар-птица» из альбома «На перекрестках весны» (1996), тут все без изменений. Противоположная история с другой песней, которую Степанцов раскопал в анналах «Браво», но оказался совершенно недоволен ею: «Не буду даже называть ее. Мне стыдно! Вот сейчас она прозвучит так, как должна». Ею оказалась песня «Девочка» из альбома «Хиты про любовь» (1998)! Нехитовая, несмотря на название альбома. Но лично я к ней привык, у меня ничего не вызывает… Но автору всегда виднее. Степанцов полностью сохранил начало песни и припев, а потом начались вариации и аллюзии на «Алису в стране чудес»: «Там в кроличьей норе страна неизвестная, существа и звери чудесные»… И как будто ноты слишком высоки как для Степанцова, так и для его «второго вокалиста». Зато басисту в этом медляке есть, где развернуться.

Завершили сет из песен «Браво» хиты «Держись, пижон» с отличными драйвовыми духовыми, рок-н-ролл «Наташа» в исполнении Дениса Мажукова (он играл и пел в 1994 году в «Браво») из альбома «Песни разных лет» (1995), даже подвыпивший крымский контрабасист Валентин Петриченко на гитаре в «Сказе о винограде» почему-то на музыку песни «Если бы на Марсе». Хорошо, что дело только порванной струной на гитаре обошлось. «Ну и чтобы как-то сгладить наши киксы», со слов Степанцова, - прозвучала «Чубайс и коммунизм» («Она вообще никакого отношения не имеет к группе Браво»), напоминающая сразу все из «Браво».

А во втором отделении зрителей ждали проверенные хиты и немного редких песен «Бахыт компота»: «Универсальная солдатка» с задорными духовыми, «Мужские имена», «Текильщица», «Маруся», «Литература». Пожалуй, только в «Литературе» и прозвучало обещанное латино, ну почти ламбада. Зрители затанцевали. «Изабель» тоже тут. А дальше — обычный «Бахыт компот» в виде песен «Катенька» про «смазлива и губатенька», - но вдруг «Лесбияна-латина» с точной латиной. Забавно, что когда тексты Степанцова ложатся на неровный ритм ламбады или босановы, - все ок, но когда частушечные тексты требуют плоского двухдольного ритма, - Степанцов немедленно переходит к рэпу. Почему нет?

Потом нежданные «Не ходи по облакам», и суперхиты «Раздень меня по телефону» и на бис «Танцы миллиардеров» и шикарная «Песня без слов».

Знаете, мне не хватило латино. Циничные песни Степанцова удивительно роскошно звучат под латино. Впрочем, мне он пообещал концерт в июне именно в жанре латино. Что касается песен «Браво», - это из разряда «протрите стекло на иллюминаторе». Это просто надо услышать, чтобы понять. Это музыкальный восторг. Даже если Степанцов не попадает в ноты иногда. Он чертяка, он поэт, он доносит суть. И он доносит!

Гуру КЕН