«Бахыт-компот» спел про шамана Сеню, который идет и идет

Об этом сообщила РИА Новости адвокат Сталина Гуревич.





"Примерно час назад в районе Гольяново у меня из машины украли гитару музыканта группы "Бахыт Компот" Яна Комарницкого. Это эксклюзивный инструмент ручной работы, сделанный на заказ, его стоимость — около 3 тысяч долларов", — сказала адвокат.





По словам Гуревич, инцидент произошел в московском районе Гольяново, где на субботу запланирован концерт.

