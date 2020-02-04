«Бахыт-компот» спел про шамана Сеню, который идет и идет

Основой истории для песни Вадима Степанцова, очевидно, стал пеший поход известного якутского шамана Александра Габышева в Москву, где он собирался победить «Путина-демона».
В клипе «Бахыт-Компота» действие происходит в зимнем лесу, где на фоне вигвама танцует красивая скво (актриса Юлия Семенова), куда-то сквозь снега бредет шаман Сеня (режиссер Валерий Переверзев). На их фоне Вадим Степанцов под незатейливый гитарный рифф поет про то, что девушки уже не те, зато шаман Сеня «все идет и идет», потому что «Богородица и Путин сохраняют его».
Снял видео режиссер и оператор Андрей Близнюк.
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