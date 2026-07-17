BTS расслабляются после вечеринки в «Normal»

В нем участники группы расслабляются после вечеринки: отдыхают в роскошном особняке и на природе.

В «Normal» также можно увидеть милую фотосессию с собаками. А еще BTS в клипе «воссоздали» промо-снимок сингла, сделанный в туалете и завирусившийся в Сети. Группа специально сделала фото в стиле таблоидов. А режиссером видео стала известный клипмейкер Таню Муиньо. Она уже работала с BTS над роликом «Swim», а также сотрудничала с Дуа Липой и Леди Гагой.

Официально клип «Normal» доступен только на Spotify, на YouTube видео появится через два дня. Точно так же BTS в июне выпустили ролик «Merry Go Round»: сначала на Spotify, потом на YouTube. Это может быть связано с тем, что в 2026-м Billboard перестал учитывать YouTube при составлении чартов.



BTS

Песня «Normal» вышла на альбоме BTS «Arirang», релиз которого состоялся в марте. Ее авторами выступили трое участников группы: RM, J-Hope и Шуга. Также к треку приложили руку Райан Теддер, вокалист OneRepublic.