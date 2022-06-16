BTS не распускаются!

После видеоролика «Семейный ужин», который был показан в рамках ежегодного празднования годовщины BTS Fest 14 июня, участники корейского поп-септета поделились более подробной информацией о своей следующей главе.



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В то время как разговор (который длится более часа) первоначально, казалось бы, указывал на то, что BTS возьмут перерыв в деятельности как группа, участники септета и управляющая компания HYBE уточняют, - «второй глава» творчества BTS докажет, что септет «остается активным как группа». Это будет включать в себя съемку контента, в том числе развлекательного шоу «Run BTS», и другие командные мероприятия.

В то же время сдвиг в стратегии будет включать в себя больше сольной работы участников, начиная с Джей-Хоупа, который станет хедлайнером на закрытии Lollapalooza в июле, а также продолжением его сольного микстейпа Hope World.





Несмотря на обещание полноформатных сольных альбомов от участников группы, новый акцент делается на том факте, что это решение было принято, чтобы позволить BTS собрать новую энергию для будущих проектов как целостной группы.

Чонгук также попытался опровергнуть любые оставшиеся слухи о долгосрочном перерыве. Вторя комментариям коллеги по группе Ви, который провел собственную прямую трансляцию 14 июня, Чонгук подчеркнул, что группа абсолютно не планирует расформировываться:

«Мы не распускаемся. У нас осталось много групповых мероприятий, которые нужно сделать и показать. Я хотел выйти и сказать это публично. Bangtan Sonyeondan навсегда!»