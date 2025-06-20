BTS готовится вернуться на сцену

«Дата возвращения BTS назначена на март следующего года», — рассказал источник HYBE, которая курирует группу.



BTS

Отмечается, что группе нужно будет время на подготовку и творческую работу.

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Группа ожидает возвращение Шуги, который проходит альтернативную службу в качестве социального работника и должен закончить ее в июне. Джей-Хоуп закончил службу в июне 2024 года, а Ви и RM в июне 2025 года. Чимин и Чонгук вернулись 11 июня.

На встрече с фанатами Чимин заявил, что группа будет усердно готовиться, чтобы показать слушателям, что подготовила группа.