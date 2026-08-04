Zivert дебютировала в большом кино

Генеральным продюсером картины стал Алексей Голубев. Стоит отметить, что для него и кинокомпании «К7», этот фильм является одним из флагманских проектов, запущенных в этом году.



Zivert в комедии «Не трогай меня!»

Партнером Zivert по кадру стал популярный российский актер Виктор Хориняк, который исполнил роль афериста по прозвищу Артист. Вместе со своей сообщницей, роль которой исполнила Валери Зойдова, они виртуозно проворачивают кражи, наживаясь на богатых и знаменитых. По сюжету, самой востребованной артистке страны, которую сыграла Zivert, суждено стать жертвой их коварного плана.

Zivert: «Когда позвонил наш друг Леша Голубев, генеральный продюсер картины, мы тут же решили поддержать ребят. Мы давно дружим, я доверяю его чутью, так что отказаться было бы преступлением. Да и в целом, мне интересен мир кино и мы уже потихоньку заступаем на эту территорию. Так что жду всех в кинозалах весной 2027-го! Посмотрим что из этого вышло. Но одно могу сказать точно, будет весело!»

«Весь прошлый год мы разрабатывали проекты поставив себе задачу на ближайшую пятилетку. «Не трогай меня!» - это особенный проект. Эта комедия подойдет для просмотра всей семьей. Тут фантастическая основа невероятная трансформация героя, есть элементы комедии и даже ромкома. Мы хотели снять кино для всех, и про нас всех. О том, что порой одно простое слово "спасибо" означает не только благодарность. Ведь искренняя благодарность может стать поддержкой, способной помочь здесь и сейчас, тем самым настоящим волшебным словом из детства. Не хочется, чтобы люди забывали об этом», — добавляет генеральный продюсер Алексей Голубев.

Съемочный период комедии символично завершился сценой с участием Zivert. Кстати, несколько хитов певицы также украсят предстоящий фильм.

Продюсерский состав выразил огромную благодарность артистке за ее профессионализм, отметив, что ее появление в кадре стало прекрасным украшением картины. Премьера «Не трогай меня!» запланирована на весну 2027 года. Режиссер и автор идеи: Аскар Бисембин. В актерский состав также вошли Павел Деревянко, Анна Завтур, Жанна Эппле, Александр Обласов, Сергей Степин и другие.