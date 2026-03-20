BTS выпустили альбом «Arirang» и клип «Swim»

BTS вернулись с первым за 5 лет альбомом «Arirang». Альбом называется «Arirang», потому что в нем использована часть мелодии «Arirang», главной корейской народной песни, которая звучит как «Arirang Arirang Arariyo». Вместе с ним группа представила клип на песню «Swim», где они плывут на корабле.

В клипе «Swim» также появляется девушка, которую сыграла Лили Рейнхарт – актриса, известная по роли Бетти Купер в сериале «Ривердейл» (2017–2023). А режиссером видео выступила Таня Муиньо – культовый клипмейкер, работавшая с Гарри Стайлсом и Дуа Липой.

«В этом релизе вы можете увидеть слегка повзрослевших BTS. Поскольку у клипа есть сюжет, мы надеемся, что наши ARMY будут смотреть и вникать в него с тем же трепетом, как если бы это был фильм», - сообщил лейбл.

Ребята не забыли рассказать и забавную историю о метеоусловиях:

«К сожалению, за все время у нас не выдалось ни одного дня с хорошей погодой. Там есть сцена, которую мы снимали под дождем, но в итоге она получилась такой классной, что мы всё равно остались очень довольны».

В создании «Arirang» приняли участие многие известные музыканты. Так, соавторами «Swim» стали Райан Теддер из OneRepublic и Шон Форман из 3OH!3. Теддер также приложил руку к трекам «Body to Body», «Normal» и «Please». Над «Body to Body», «Fya», «Like Animals», «One More Night» и «Into the Sun» работал Diplo. Соавторами «Fya» также выступили JPEGMafia и Flume. Продюсером «Merry Go Round» стал Кевин Паркер из Tame Impala.



Председатель Бан Шихёк выступил генеральным продюсером, доведя музыкальное качество треков до безупречности. Заглавная песня «SWIM», написанная в жанре альтернативного поп-рока, рассказывает о том, что нужно двигаться вперед без остановок, независимо от жизненных штормов. Твердая решимость уверенно плыть в своем собственном темпе зашифрована тут как метафора настоящей «любви к жизни».

Скорее всего, новый релиз BTS станет одним из главных бестселлеров года. 9 апреля группа отправится в тур Arirang – это будут самые крупные гастроли в карьере BTS. В рамках тура коллектив даст 82 концерта в разных странах и на разных континентах мира. А 21 марта BTS выступят со специальным шоу на центральной площади Сеула Кванхвамун. Оно будет транслироваться на Netflix в прямом эфире, начало в 14 часов по московскому времени. Через неделю, 27 марта, на Netflix выйдет документалка «BTS: The Return», которая расскажет о создании «Arirang».