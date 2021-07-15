Spotify назвал самые популярные артисты и песни в России

Пятерка самых популярных сольных исполнителей с декабря прошлого года почти не изменилась, в тренде остаются рэп и хип-хоп. В списке лидируют Morgenshtern, Скриптонит, Kizaru и ЛСП, а на пятой строчке оказался хип-хоп исполнитель Pharaoh, вытеснивший на шестое место Boulevard Depo.



Моргенштерн

За ними следуют Slava Marlow, GONE.Fludd, Mayot и Макс Корж.

Рейтинг самых популярных сольных исполнительниц возглавила российская певица Алена Швец, сместив на вторую строчку американку Билли Айлиш. Третье место сохранила за собой Ариана Гранде, за ней следуют Дора, Zivert, Земфира, Lana Del Rey, Dua Lipa, Клава Кока и Halsey.

Хотя в список самых прослушиваемых групп попали южнокорейские BTS (первое место) и Blackpink (восьмое место), а также исполнители хип-хопа Miyagi&Andy Panda (второе место) и $uicideBoy$ (четвертое место), значительную его часть составляют рок-группы. На третьем месте оказались "Король и Шут", на пятом - украинская группа "Пошлая Молли", на шестом - российская панк-группа "Порнофильмы". Седьмую строчку заняла группа "Кино", девятую - "Нервы", замыкает десятку группа из Санкт-Петербурга "Кис-Кис".

Четыре трека из рейтинга самых популярных песен остаются в топ-10 со времени составления декабрьского рейтинга: это Slava Marlow "Снова я напиваюсь" (первая строчка), Kizaru "Дежавю" (вторая), BTS "Dynamite" (шестая) и The Weeknd "Blinding Lights" (четвертая).

Morgenshtern попал в список с "Cristal&Моёт" и записанной со Slava Marlow песней "Быстро" (третье и восьмое места), а Скриптонит - с треками "Москва любит..." и "Положение" (седьмое и девятое места). На пятой строчке - песня Slava Marlow "По глазам", на десятой - Masked Wolf "Astronaut In The Ocean".

"В топе плейлистов по прослушиваниям лидируют "Главные хиты" с самой актуальной на сегодня музыкой и "Хип-хоп Пушка" с лучшими треками представителей жанра".

Самым прослушиваемым альбомом стал "Born to trap", принадлежащий Kizaru. Вторую строку заняли Miyagi&Andy Panda с альбомом "Yamakasi", третью - Mayot с альбомом "Ghetto Garden".

Spotify также назвал города, где пользователей сервиса оказалось больше всего. Первые два места предсказуемо заняли Москва и Санкт-Петербург, третье и четвертое - Екатеринбург и Краснодар, на пятом - Новосибирск. В десятку также вошли Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа.