Spotify назвал самые популярные артисты и песни в России

Spotify проанализировал данные по прослушиваниям на платформе и определил, в как настроение пользователей влияет на выбор музыки.

«За первые 11 дней января было создано более 7,5 тысяч плейлистов со словом "серотонин" в названии, а с 2019 по 2020 год популярность подобных подборок взлетела почти на 180 процентов», — рассказали в Spotify.



Среди наиболее часто включаемых в пользовательские "серотониновые" плейлисты Spotify: "Tongue tied" группы GroupLove, "Everybody talks" в исполнении Neon Trees, "Out of my league" группы Fitz and the Tantrums.



Грустная музыка, как оказалось, тоже актуальна: подборки со словом "...