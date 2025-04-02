Guf создал творческое объединение DOMA

Мероприятие прошло в особняке центре столицы. Два этажа здания были заполнены самыми близкими людьми и партнёрами. Мероприятие посетили Василий Вакуленко, Джиган, Натан, Ирина Дубцова, Navai, Icegergert, Эльдар Джарахов, Алена Водонаева, Карена Макарена, Тони, Лина Джабисашвили, Elman.

Партнерами мероприятия стали VK Records, Лига ставок Media Basket (в этом сезоне лейбл также заявлен с командой LUGANG в 5-ом юбилейном сезоне Медиабаскета).



Гуф

На открытии команда заявила о том, что лейбл станет мультижанровым, а не только рэп-лейблом. Сосредоточен лейбл именно на поиске молодых артистов и уже скоро зазвучат новые имена.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Также команда заявила о коллаборации с "Чаем Китайской Панды" - любой желающий вскоре может приобрести его на сайте творческого объединения.

Целью лейбла команда заявляет открытие новых талантов для медиаполя, а также развитие уже состоявшихся самостоятельных артистов.

Уже полноценно работают основные направления лейбла: