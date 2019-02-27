Влад Рамм и Guf выпустили совместный клип про «сучек»

В клипе музыканты рассказывают о своих взаимоотношениях с противоположным полом. Влад Рамм играет одинокого провинциала, знакомящегося с девушками. Guf играет пресыщенного москвича, ходящего по кастингам в поиске гламурных красавиц. Оба, впрочем, называют девушек исключительно «сучками» или «суками».

Мнения зрителей по поводу клипа разделились - кто-то называет его лучшим, а кто-то - приветом из 90-х. Кроме того, многие считают, что Гуф в клипе просто лишний.



Влад Рамм

Он из провинции, я из столицы, - рассказывал Гуф о сюжете клипа. - Он, вроде бы, еще один, в поисках кого-то, а я, якобы, уже такой прохаванный москвич, сижу, листаю журнал, выбираю телок себе.