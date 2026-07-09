Alessa Majik и sp84 показали истинно питерское «Свидание»

Это летний музыкальный релиз о Петербурге: про городские маршруты, случайные встречи и ощущение короткого сезона, когда привычный городской ритм будто становится чуть медленнее и внимательнее к людям вокруг.

Проект объединил участников из разных частей петербургской культурной сцены. Для sp84 этот релиз продолжает линию музыкальных коллабораций и работы с визуальным языком: ранее он сотрудничал с Emily Zuzik, группа Марсель, Натан, а его музыка также использовалась в фильмах и сериалах.

«Во время написании песни у меня практически сразу сложилось четкое видение будущего клипа. Такое случается очень редко. Обычно визуальная история рождается гораздо позже, а здесь музыка и картинка появились почти одновременно», - говорит Сергей «sp84» Тимофеев о работе над песней.



Alessa Majik

«Мы проделали огромную работу и в студии, и на съемочной площадке. Самое забавное, что после записи эта песня настолько засела у меня в голове, что я продолжаю петь ее даже во сне», - призналась Александра «Alessa Majik».

«Больше всего мне понравились именно незапланированные кадры. Например, сцена с космонавтом, который поливает ромашку из лейки. Такие моменты невозможно придумать заранее, но именно они делают клип по-настоящему живым», - вспоминает Полина Дудкина.