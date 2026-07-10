Ваня Дмитриенко выстоял против той, кто «Недоступна»

«Одна из самых личных песен Вани Дмитриенко. Это история о любви, в которой желание быть рядом оказывается сильнее страхов, сомнений и расстояний», - говорится в описании песни.

«Искренняя лирика, живые инструменты и эмоциональная подача превращают трек в признание, которое хочется проживать вместе с артистом».



Ваня Дмитриенко

«Ты так рисуешься прямо напротив глаз моих, мы, как улица, названы именем других. Я тебя выстоял, не проиграв твою дуэль, но ты в меня выстрелишь, я же твоя мишень», - поет Ваня Дмитриенко.

Ранее артист Hollyflame обвинил Дмитриенко в том, что для этой песни артист использовал мелодические ходы его песни «Нежность», выпущенную в сентябре 2025 года.