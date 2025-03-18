Ваня Дмитриенко станцевал с Анной Пересильд в «Цветаевой»

Ваня Дмитриенко хочет стать строчками «Цветаевой» Ваня Дмитриенко выпустил новую песню и клип «Цветаева» (слушать песню). На mood видео Ваня Дмитриенко и музыканты исполняют композицию в студии.

На модном «Корпоративе» зажгли Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко, Gayazov$ Brother$ и другие В Москве отгремел Like Party «Корпоратив» от радиостанции Like FM. Новогодний вайб и свои хиты... Несмотря на плотный предновогодний график, главный корпоратив года собрал всех хедлайнеров чартов...

Ваня Дмитриенко ищет «Вишнёвый» цвет Ваня Дмитриенко выпустил новую песню «Вишнёвый» (слушать песню). Герой песни размышляет о наиболее подходящем для его девушки цвете, который ему при этом не...

Ваня Дмитриенко спел про «Васильки» Ваня Дмитриенко выпустил новую песню «Васильки» (слушать песню). В песне речь идет о парне, который решил погадать на васильках об отношении к нему любимой девушки...