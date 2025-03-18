Ваня Дмитриенко станцевал с Анной Пересильд в «Цветаевой»

Клип был снят в Турции, а режиссером выступила Лика Надир, известная своими работами над визуалами Saluki и авторством предыдущего клипа Вани Дмитриенко «Вишневый». В главной роли выступила популярная молодая актриса Анна Пересильд.
«Наша долгожданная, сокровенная работа в коллаборации с Аней, наконец-то представлена вам. выражаю огромную благодарность команде!, - объявил Ваня Дмитриенко. - Мы никогда не снимали ничего более чуткого, чувственного и естественного, чем этот клип. Для меня и моей команды Zion Music эта работа – большое счастье, да и для вас, думаю, тоже… В общем, приятного просмотра! Спасибо тебе, Аня, за твою бесконечную любовь к творчеству. Как по мне, в этой работе всё случилось. А что именно, смотрите в клипе…»
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