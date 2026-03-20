Ваня Дмитриенко спел про сомнения в песне «Ртуть»

«Эта песня про бесконечные сомнения и протесты в зарождающихся отношениях. про то, как сложно нам иногда поверить во взаимность. Про слабость, которую вселяет в нас любовь. Про этот внутренний инстинкт самозащиты, который твердит нам внутри «это все неправда, эти чувства только у тебя, тебя отвергнут». Я рискнул описать чувства женщины и мужчины в тот момент, когда они не властны над самоконтролем и сами развиваются, ведут наше сердце к чему-то неизведанному, но до жути желанному», - говорит Ваня Дмитриенко.
«О этих сказок ты знаешь конец / Может, я принц, а может, я лжец / И ты сомнениям своим вопреки / Беги ко мне, беги», - поет артист.
Трек вышел на лейбле Zion Music.