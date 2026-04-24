«Маша и Медведи» просят душевных сил

«Василиса» - трек о состоянии света и тишины, откровении, принятии и вере — о том, как важно не спутать главное с второстепенным.

«Дай мне душевный покой / Принять что уже нельзя изменить / Менять что могу дай мне сил / И не путать одно с другим», - поет Мария Макарова.



Мария Макарова

««Василиса» - новая вдохновляющая композиция от «Маши и Медведи», которая зажигает свет внутри. У песни есть своя душа: она тонко чувствует, искренне говорит и трогает каждого, кто готов её услышать. Песня звучит как очень личный и бережный разговор-исповедь, оставляя ощущение тихой внутренней опоры», - говорится в пресс-релизе.

Мария Макарова - рок-певица, лидер группы "Маша и Медведи", известной такими хитами как "Земля", "Любочка", "Без Тебя", "Рейкъявик" и многими другими. Родилась в городе Краснодар. Творческий путь начала в Москве в 1998 году. Именно тогда был записан первый студийный альбом группы "Солнцеклеш". Среди наград и достижений можно перечислить такие, как "Открытие года", "Группа года", "Дебют года", "Певица года", "Песня года", награда MTV-Russia и пр. Из коллабораций - совместные работы с Гариком Сукачевым, Олегом Нестеровым, Вадимом Самойловым, Дмитрием Ревякиным и многими другими музыкантами. Песни группы "Маша и Медведи" использовались как оригинальные саундтреки в таких картинах как "Брат 2", "Амура" и др.