«Маша и Медведи» спели про «Музыку»

Композиция, получившая название «Музыка», имеет игривый и немного бунтарский характер. Она словно возвращает в беззаботную молодость и погружает в мир ночных приключений и веселья.

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Песня «Музыка» войдёт в грядущий двойной альбом группы «Маша и Медведи», выход которого запланирован на 2025 год. В каждой части пластинки будет по семь треков, отличающихся по звучанию: первая часть станет фанко-роковой, а вторая — арт-гранжевой. Комопзиции будут перекликаться благодаря блюзовым нотам и оттенку старой винтажной музыки.



Маша Макарова