Макарова, Ревякин и Хабенский показали аниме-клип «Зимородок»

Солистка коллектива «Маша и Медведи» показала результат творческого союза с музыкантом-электронщиком по имени Рамазан Калакуток, который дал новое прочтение песне «Маши и Медведей» - «Зимородок». Теперь это дуэт с кумиром машиной юности, лидером группы «Калинов мост» Дмитрием Ревякиным. Маша отметила, что Дмитрий идеально справился с поставленной задачей, и никто кроме него не смог бы этого сделать.

Музыка - Мария Макарова, стихи - Иван Козин и Мария Макарова. В записи приняли участие народный артист РФ Константин Хабенский и этнический музыкант из Тувы, мастер горлового пения Николай Ооржак, а также музыканты: Андрей Романика (барабаны), Максим Хомич (гитара), Константин Омельчак (клавиши).



ТЕКСТ

В процессе создания этой песни неожиданно ушёл из жизни друг детства Маши и Рамазана, невероятный и незаменимый профессионал звукоинженеринга Макс Верховский, вместе с которым они начинали создание этого трека. Ему так и не довелось закончить работу. Выражая свою любовь и невыразимую тоску по этой утрате, ребята посвятили клип Максиму.

«Мы очень долго делали эту песню. Мы очень хотели, чтобы она получилась. Хотели по большей части даже из-за Макса, которого мы потеряли ровно на середине ее создания. Это очень сильно выбило нас из колеи и мы очень долго приходили в себя. Но в память о нём собрались-таки с силами и закончили её, включив всю его работу, всё то, что он успел в этой песне сделать. Ну и конечно Маша! Маша ты глыба! Абымаю тебя!:)», - написал Рамазан Калакуток.

Клип нарисовали краснодарские аниматоры Настя и Рати Дабрундашвили.