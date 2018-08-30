«Маша и Медведи» работают над расслабляющей «РастаМахой»

«Альбом «Зимородок» практически записан. Нам осталось, буквально, доработать несколько треков. Признаюсь честно, мы уже даже начали работать над следующей пластинкой, которую хотели бы выпустить прямо следом за «Зимородком». То есть, если «Зимородок» - это, можно сказать, зимний альбом, и музыка в нем прямо согревающая, то следующая пластинка будет летней и выйдет, скорее всего, в конце весны. Рабочее название у нее – «РастаМаха». Содержание – соответствующее, расслабляющее. Так что, работы много, нам очень интересно все, что происходит, открываем сами себя для самих же себя, а это, как мне кажется, самое главное в творчестве», - рассказала НСН певица.



Маша Макарова

Даты концертных презентаций альбома пока неизвестны, но Маша Макарова уже планирует необычные сценографические решения и видео-оформление концертов.