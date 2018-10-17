Машу Макарову избили в Москве

Менеджер группы Максим Гладких рассказал РИА Новости, что певица получила ушибы, синяки, легкое сотрясение мозга, но находится в удовлетворительном состоянии.



Маша Макарова

По его словам, инцидент связан с тем, что у соседа Макаровой, деятеля искусств, некие люди пытаются отобрать квартиру, а жильцы дома по очереди несут вахту, чтобы не допустить этого.

"В одно из таких дежурств эти люди избили Марию", — рассказал Гладких.

Он отметил, что группа не собирается отменять выступление, запланированное на 19 октября в одном из столичных клубов.