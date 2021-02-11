Zdob Si Zdub и Маша Макарова экранизировали «На Ивана Купалу»

«На Ивана Купалу» — первое видео, снятое группой собственными силами, без сотрудничества с музыкальными издательствами. Режиссёром клипа выступил сам Роман Ягупов, а снял и смонтировал весь материал молдавский клипмейкер Игорь Левинский, много лет сотрудничающий с группой в визуальном оформлении песен.

Съёмки клипа прошли на территории древнего молдавского природного памятника историко-археологического комплекса Старый Оргеев (а именно в соседних экосёлах Бутучены и Требужены — настоящих туристических мекках Восточной Европы). Это недалеко от столицы Молдовы, всего в 60 км. Кстати, это уже не первый клип группы, снятый там, места и местные жители давно стали близкими. Тут снимал свои первые фильмы знаменитый Сергей Параджанов. «Здубы» разводили костры и прыгали через них, плели венки из сезонных трав, а потом пускали их по древней реке Реут. Также съёмки прошли возле дачи Романа на берегу реки Днестр — среди кувшинок на озёрах экопоселения, которое ставит пермакультурный эксперимент, занимаясь органическим земледелием в самофункционирующей замкнутой экосистеме. Машу Макарову снимали отдельно в России, в связи с пандемической ситуацией 2020 года она не смогла приехать в Молдову. Также не состоялись совместные исполнения песни артистами из-за отмен и переносов концертного сезона 2020 года, но все надеются встретиться на одной сцене в 2021 году.



Роман Ягупов

Главную роль исполнила дочь бас-гитариста группы и автора музыки Михая Гынку — юная Марта, начинающий композитор. Она буквально зажгла, умело управляясь с огнём, устроила фаер-шоу.

Сразу после мировой интернет-премьеры сингл попал в ротацию российской радиостанции «Наше радио». Спустя время сингл поднялся до 7 места в местном чарте «Чартова дюжина» при активном голосовании поклонников группы. Сингл продержался в чарте 8 недель. Неудивительно, что композиция теперь находится на 2 месте по популярности среди всех песен группы за полгода в сервисах потоковой музыки Apple Music и Яндекс.Музыка. Выпуском сингла занимался новый медиапартнёр группы — международный музыкальный лейбл MediaCube.