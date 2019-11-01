Zdob si Zdub выпустила «Bestiarium»

В него вошло 14 треков, часть которых уже была знакома слушателям по концертам и видеоклипам команды, но большинство были представлены впервые.

- Это пластинка о человеке и природе, - говорит о своей новой работе солист коллектива Роман Ягупов. - Мы делали ее без продюсеров, без спешки, сами финансировали, что-то переделывали, перезаписывали и дорабатывали, шлифовали. Так что получившаяся работа мне нравится.

Стоит отметить, что этот релиз участники Zdob si Zdub планировали выпустить еще год назад, но по ряду причин «Bestiarium» увидел свет только сейчас. Релиз альбома осуществил лейбл Universal Music Romania совместно с MediaPro.



Роман Ягупов

Часть песен из альбома уже была знакома по концертам или видеоклипам. Например, в октябре 2018 года Zdob si Zdub показали клип "Omul – Liliac".

В ноябре Zdob si Zdub отправится в тур по Румынии с презентацией "Bestiarium". В Москве группе выступит 15 декабря на фестивале "Нашествие. 20 шагов в историю" в ДК им. Горбунова.