Zdob Si Zdub выпустит альбом и четыре клипа

«Это пластинка о человеке и природе. Мы работали на этим альбомом два года. Совмещать с гастролями это было очень сложно. Сейчас мы сводим песни. Даже можно сказать, что практически все уже сведено. Думаю, мы представим пластинку к Новому году. Мне нравится эта пластинка. Мы делали ее без продюсеров, без спешки, сами финансировали, что-то переделывали, перезаписывали и дорабатывали, шлифовали. Так что, получившаяся работа мне нравится. На этом альбоме не так много песен, всего 10 треков, но все они интересные»,- рассказал НСН Роман Ягупов.



Zdob Si Zdub

Роман Ягупов поделился рабочим названием нового альбома группы Zdob Si Zdub - «Бестиариум», но предупредил, что оно, вполне возможно, изменится. А релиз альбома запланирован на осень, как и выпуск четырех видео-клипов на песни с новой пластинки.