Украина и Молдавия вышли в Гранд-финал «Евровидения 2022»

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В Турине открылся конкурс песни «Евровидение 2022», и состоялся первый полуфинал с участием Украины, Молдавии и других стран.

Россия в этом году из конкурса по политическим причинам исключена, и голосовать также не сможет.

Триумфально прошло выступление украинской группы Kalush Orchestra с песней Stefania. Сцена не раз подсвечивалась в цвета украинского флага, и почти пол-зала зрителей подняли именно украинские стяги, убрав в сторону флаги свои стран.

Kalush Orchestra
Kalush Orchestra

Не менее эффектно выступила молдавская группа Zdob Si Zdub c Advahov Brothers. Хотя вокал Романа Ягупова (выступавшего на «Евровидении» ранее в 2005 году в Киеве и в 2011 году в Дюссельдорфе) то и дело пропадал, он компенсировал это веселыми выкриками и зажигательными танцами.


Zdob Si Zdub
Zdob Si Zdub

В перерыве на голосование свой сет на сцене «Евровидения» сыграл легендарный диджей Бенни Бенасси.

Из 17 стран-участниц первого полуфинала в Гранд-финал вышли (в порядке объявления):

  • Швейцария
  • Армения
  • Исландия
  • Литва
  • Португалия
  • Норвегия
  • Греция
  • Украина
  • Молдавия
  • Нидерланды

Upd. После полуфинала прошла жеребьевка финалистов. Украина, Армения, Швейцария, Португалия, Норвегия, Нидерланды, Италия, Германия, Франция и Испания выступят в первой половине финала. Молдавия, Исландия, Литва, Греция, Великобритания выступят во второй половине финала.

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