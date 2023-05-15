Лорин не хотела снова ехать на «Евровидение»

Причинами поездки стали неожиданный творческий порыв и «некое наитие», благодаря которым певица согласилась на участие. Ранее Лорин победила на «Евровидении 2012» с песней Euphoria.

Впечатлениями от повторного успеха на «Евровидении» Лорин поделилась в небольшой беседе с «Московским комсомольцем».

В этот раз певица чувствовала себя намного комфортнее и спокойнее, однако выступление отняло у нее много сил. Артистка призналась, что не успела осознать свою победу, пояснив, что пока находится в легком шоке от произошедшего.

Изначально Лорин не хотела участвовать в конкурсе, однако изменила свое мнение из-за резкого эмоционального порыва, ставшего главным мотиватором певицы. В случае, если это ощущение повторится в будущем, исполнительница не отрицает возможности еще одного выступления на «Евровидении».



Loreen

Также Лорин рассказала об интересной особенности ее сценического образа: ее длинные ногти сделаны из камня. Этот своеобразный педикюр символизирует одну из стихий, упомянутых в песне.