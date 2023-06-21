Стокгольм предложил построить арену для «Евровидения 2024»

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Власти столицы Швеции пообещали построить экологичную арену в порту Фрихамнен для проведения конкурса «Евровидение 2024».

Ожидается, что площадка будет вмещать от 11 до 14 тысяч человек. По данным местных СМИ, после песенного конкурса площадку сохранят для других мероприятий.

По правилам, следующее «Евровидение» состоится в Швеции благодаря победе на предыдущем конкурсе представительницы этой страны — певицы Loreen.

Loreen
Loreen

Помимо Стокгольма заявки на проведение подали ещё три города: Эрншельдсвик, Мальмё и Гётеборг. Представители шведской общественной телекомпании обещали назвать место проведения конкурса до середины июля.

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