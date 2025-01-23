Молдавия отказалась от «Евровидения»

Заявка на участие в конкурсе, который пройдет в мае в швейцарском Базеле, отозвана. В качестве причин названы экономические, административные и художественные проблемы.

При этом подготовка к национальному отбору уже шла полным ходом, кастинги были завершены.

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«Национальный отбор этого года выявил определенные проблемы, включая снижение общественного интереса и общего качества художественных номеров. Это привело к негативному восприятию как среди профессионалов, так и в обществе», — заявил директор телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску.

Молдова намерена использовать как минимум годичную паузу, чтобы лучше подготовиться к будущим конкурсам.