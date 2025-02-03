Путин подписал указ о проведении конкурса "Интервидение"

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества постановляю: 1. Провести в 2025 году в Москве и Московской области Международный музыкальный конкурс "Интервидение"», - говорится в документе.

Правительству поручается образовать оргкомитет по подготовке и проведению конкурса, разработать при участии правительств Москвы и Московской области комплекс мер, направленных на подготовку и проведение конкурса, и обеспечить реализацию указанных мер, а также оказать содействие в освещении в СМИ мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конкурса. Согласно указу, председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, Путин поручил образовать наблюдательный совет конкурса для решения основных задач, связанных с его проведением. Согласно документу, набсовет утверждает концепцию проведения конкурса и положение о его проведении, утверждает результаты конкурса, принимает решения об основных направлениях развития конкурса в последующие годы, в том числе по международному сотрудничеству, координирует информационное сопровождение в целях популяризации многообразия культур.

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«Назначить председателем наблюдательного совета конкурса первого заместителя руководителя администрации президента РФ Кириенко С.В.», - добавляется в указе.

Данный указ вступает в силу со дня его подписания 3 февраля 2025 года.

С предложением провести в России «Интервидение» в ноябре 2023 года выступила министр культуры Ольга Любимова. По ее мнению, такое мероприятие необходимо «в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире». В 1970-1980-е годы конкурс песни «Интервидение» проходил в странах социалистического блока. Позже его несколько раз пытались перезапустить.

Россию отстранили от участия в «Евровидении» из-за начала СВО на Украине в 2022 году.