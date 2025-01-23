Выжившая при нападении ХАМАС израильская певица едет на Евровидение

Финальное выступление, по итогам которого она получила большинство голосов зрителей и членов жюри, транслировалось в рамках шоу "Грядущая звезда" на 12-м канале израильского телевидения вечером 22 января.

Конкурс продолжался несколько месяцев, его участники преодолели множество этапов, в каждом раунде представляя различные известные песни в своем исполнении. Из 67 соискателей, прошедших первый квалификационный раунд, до финала дошли трое.

24-летняя Рафаэль из города Раанана исполнила в решающем туре песню английского певца Сэма Смита Writing's on the Wall из фильма "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) про Джеймса Бонда и заняла первое место, набрав 157 баллов по итогам голосования и зрителей, и членов жюри. Второй с результатом 111 баллов стала 25-летняя Валери Хамати - православная арабка из Яффо, считавшаяся одной из главных фавориток конкурса. Третье место с 92 баллами занял дуэт 41-летней певицы Моран Ахарони и юмористического коллектива Red Band, использующего в своих выступлениях кукольных персонажей.

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Победительница до участия в отборе на "Евровидение" никогда не пела на профессиональном уровне, а перед публикой начала выступать за несколько месяцев до первого кастинга. В детстве она три года прожила с родителями в Швейцарии, где пройдет в 2025 году "Евровидение". По словам Рафаэль, музыка для нее служит "наилучшим способом выражать эмоции", но своим участием в международном конкурсе она хочет поведать миру и личную историю о том, как ей удалось выжить во время атаки 7 октября.

В тот день она была на музыкальном фестивале "Нова", который проводился у самой границы с сектором Газа и участники которого стали одними из первых жертв - всего, по официальным данным, там погибли 364 человека, сотни были ранены, многие захвачены в заложники. Сама Рафаэль, согласно ее свидетельству, несколько часов скрывалась в бомбоубежище и чудом выжила, притворившись мертвой, тогда как многие находившиеся рядом с ней погибли. "Я хочу рассказать им историю страны, того, через что я прошла, через что прошли другие", - сказала она после финала, отметив, что готова к недоброжелательным настроениям среди публики во время выступлений на "Евровидении".

С какой песней Рафаэль поедет в Швейцарию, пока не известно. Конкурс среди композиторов проведет гостелерадиокомпания Kan, имеющая права на показ конкурса, после чего песню должно утвердить профессиональное жюри. Широкой общественности ее должны представить в марте.